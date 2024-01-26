В Новомичуринске мужчина украл телефон у знакомой

Потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В Новомичуринске мужчина украл телефон у знакомой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По предварительным данным, 35-летний мужчина накануне ночью был в гостях у своей 45-летней знакомой. Утром он украл ее телефон, который лежал на кухонном столе.

Женщина, не найдя телефона, спросила о нем знакомого. Мужчина ответил, что он — ее плата за их близкие отношения в течение шести месяцев.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.