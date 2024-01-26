В НАТО рассказали о проблемах с боеприпасами для ВСУ

Военно-промышленный комплекс стран не способен единоразово произвести большой объем снарядов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму 1,2 млрд долларов, однако военно-промышленный комплекс стран не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили авторы материала, из-за этого Североатлантическому альянсу придется передавать Киеву снаряды небольшими партиями. Но подобная помощь не позволит Вооруженным силам Украины изменить ситуацию в зоне конфликта.

При этом украинские чиновники и военнослужащие регулярно жалуются на дефицит боеприпасов. Именно этим они объясняют свою неспособность сдерживать натиск Вооруженных сил России на поле боя.

Отмечается, что сейчас бойцы ВСУ тратят в районе населенного пункта Марьинка в два раза меньше снарядов по сравнению с летом 2023 года. Речь идет о боеприпасах для гаубиц M777, которых в данный момент уходит от 20 до 30 штук в день.

По данным телеканала CNN, из-за холода многие снаряды замерзли и теперь просто не выстреливают.