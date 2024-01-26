В МИД заявили об отсутствии планов России на нападение на НАТО

Ранее о том, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с североатлантическим блоком, говорил Владимир Путин.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии планов нападения России на страны НАТО. Об этом она сказала во время брифинга.

«Со своей стороны не раз заявляли и еще раз подтверждаем, что планов нападения на страны НАТО не существует. Более того, в альянсе это прекрасно знают. На днях это четко подтвердил генсекретарь североатлантического блока Столтенберг», — приводит слова Захаровой « RT ».

Ранее о том, что у России нет заинтересованности в конфликте с НАТО, заявлял Владимир Путин.