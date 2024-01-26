В Ленинградской области тренер избил 11-летнего воспитанника

В Ленинградской области тренер по спортивному единоборству избил 11-летнего воспитанника. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Инцидент случился в детском лагере в Выборгском районе. По версии следствия, тренер систематически избивал ребенка с июля по август 2023 года. Он наносил удары не только руками, но и ремнем и палкой.

«Следователями осмотрено место происшествия, получены объяснения от несовершеннолетних, посещавших секцию кикбоксинга, и их родителей», — отметили в СК.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».