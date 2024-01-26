В Краснодаре мужчина задушил бывшую девушку и ее двухлетнюю дочь

В Краснодаре 27-летний мужчина убил свою бывшую возлюбленную и ее двухлетнюю дочь. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления регионального СК Наталья Трифанова.
Инцидент произошел в квартире на улице Заполярной, где жила 28-летняя погибшая и ее ребенок. Мужчина пришел туда, после чего произошел конфликт, после этого он задушил их.
На следующий день он вернулся и, чтобы скрыть следы совершенных преступлений, облил вещи бензином и спровоцировал пожар. Когда соседи увидели возгорание, они вызвали экстренные службы.
«В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан», — сообщила Трифанова.
Тело ребенка, которое преступник успел спрятать, следователям удалось найти.
В отношении преступника возбудили уголовное дело.