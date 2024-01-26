В Китае призвали прекратить бои на Украине после сбитого Ил-76
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал новость о сбитом Ил-76. Об этом пишет ТАСС.
Власти Китая надеются, что Москва и Китай приложат усилия для решения конфликта.
«Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки», — сказал Ван Вэньбинь.
Также он выразил надежду на деэскалацию конфликта, отметив, что политическое урегулирование — «единственный путь для преодоления кризисной ситуации».
Напомним, что 24 января в Белгородской области сбили военный самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных.