В Китае призвали прекратить бои на Украине после сбитого Ил-76

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал новость о сбитом Ил-76. Об этом пишет ТАСС.

Власти Китая надеются, что Москва и Китай приложат усилия для решения конфликта.

«Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки», — сказал Ван Вэньбинь.

Также он выразил надежду на деэскалацию конфликта, отметив, что политическое урегулирование — «единственный путь для преодоления кризисной ситуации».

Напомним, что 24 января в Белгородской области сбили военный самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных.