В декабре 2023 года годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,5%

Это ниже, чем в целом по стране.

В декабре 2023 года инфляция в Рязанской области снизилась до 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что на стоимость молочных продуктов в регионе влиял рост затрат животноводов и переработчиков сырья. Предприятия заложили в цены издержки на приобретение оборудования и импортных составляющих кормов, которые подорожали из-за ослабления рубля.

Увеличились и траты на персонал, так аграрии стремились восполнить дефицит кадров и удержать действующих сотрудников. В итоге питьевое молоко и продукты его переработки, такие как сметана, творог и сливочное масло, дорожали в регионе после снижения цен на них в ноябре.

Те же причины привели к увеличению стоимости моющих и чистящих средств.

По итогам декабря в целом годовая инфляция в области начала снижаться. В последний месяц года она составила 6,5% после 7,3% в ноябре. Это ниже, чем в целом по стране, где годовая инфляция — 7,4%.