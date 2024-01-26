В Челябинске расстреляли чемпиона России по боксу

В Челябинске расстреляли чемпиона России по боксу во время ночной пробежки. Спортсмена сейчас спасают врачи. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, 28-летний Андрей Стоцкий бегал в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. Там же остановилась машина, из которой вышли несколько человек. У спортсмена с ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Оппоненты достали травматическое оружие и около 20 раз выстрелили в Стоцкого, после чего скрылись.

Боксер сейчас в больнице, у него огнестрельные ранения таза, бедер и ног.