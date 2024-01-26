В Белгородской области нашли тело судебного пристава с простреленной головой

В Белгородской области нашли тело судебного пристава с простреленной головой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 41-летний младший судебный пристав выехал из отделения ФССП в городе Валуйки на своей «Ладе» по рабочим делам 24 января и пропал.

Его искали около суток — накануне его тело с простреленной головой обнаружили рядом с машиной в поле возле его села Шелаево, в 14 км от работы. На месте нашли 2 гильзы, мобильный, а также табельное оружие. Предварительно, на машине следователи обнаружили отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку. Точная причина устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».