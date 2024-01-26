Умер советский актер и режиссер Марис Путниныш
Мужчине было 73 года. О причинах смерти не сообщается.
Умер советский актер и режиссер Марис Путниныш. Об этом сообщает LIFE.
Мужчине было 73 года. О причинах смерти не сообщается.
В 1970—1980-х годах Путниньш работал в Лиепайском театре, а в 1973-м дебютировал на киноэкране. Режиссер стал известен благодаря созданию кукольной адаптации романа Дюма «Три мушкетера».
Как актер снимался в таких работах, как «Ежики в большом городе», «Птичья клетка», «Аварийная бригада», «Чужой», «Маленькие разбойники».
Фото: stuki-druki.com.