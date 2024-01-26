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Следком установил точку пуска украинской ракеты, поразвишей Ил-76
Трагедия произошла в среду, 26 января.

Следователи установили точку пуска ракеты, поразившей Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил информационный центр СК.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — заявили в следкоме.

Осмотр местра крушения проходил в рамках расследования уголовного дела.

«Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного полка „Азов“, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — указано в публикации ведомства.

Среди приобщенных к делу вещдоков — документы украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.