Рязанские автомобилисты рассказали о борьбе за право не платить выросший в 250 раз «утильсбор»

За два месяца они написали тысячи писем в различные ведомства с требованием отменить огромный и неожиданный налог.

В октябре 2023 года российских автовладельцев, купивших машины в странах ЕАЭС, обязали оплачивать утилизационный сбор в размере до 1 279 000 рублей вместо 5 200 рублей. За два последующих месяца они написали тысячи писем в различные ведомства с требованием отменить огромный и неожиданный налог.

В канун нового 2024 года появилось постановление, которое вернуло прежние тарифы. При этом оно было опубликовано «задним числом» и содержало условия, которые большинству пострадавших не позволили воспользоваться послаблением.

В редакцию РЗН. инфо обратились автомобилисты, которые продолжают бороться за право оформить ввезенную машину по льготной ставке, действовавшей до октябрьского нововведения. Они поделились своими историями и пояснили, почему декабрьская «амнистия» не исправила ситуацию. Подробности в публикации.