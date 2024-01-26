Рязанка рассказала о странных укусах после посещения кинотеатра

По ее словам, 24 января она посетила заведение вместе с молодым человеком. В какой-то момент они почувствовали сильный зуд, а дома увидели следы от укусов.

Рязанка рассказала о странных укусах после посещения кинотеатра. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

По ее словам, 24 января она посетила заведение вместе с молодым человеком. В какой-то момент они почувствовали сильный зуд, а дома увидели следы от укусов.

«Мы с моим молодым человеком ходили в кино. Сидели во втором зале. Примерно на середине фильма мы почувствовали зуд. Дома были обнаружены укусы, похожие на клопов! Это просто какой-то ужас», — написала женщина.