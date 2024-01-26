Рязанка пожаловалась на едкий запах гари в Горроще

Жительница дома на улице Черновицкой рассказала, что почувствовала этот запах ночью, когда вышла на улицу подышать свежим воздухом, так как она имеет проблемы с органами дыхания.

Рязанка пожаловалась на едкий запах гари в Горроще. Об этом она написала в Telegram-канале Rzn Life.

Жительница дома на улице Черновицкой рассказала, что почувствовала этот запах ночью, когда вышла на улицу подышать свежим воздухом, так как она имеет проблемы с органами дыхания.

«В 23:30 вышла на улицу, подышать у подъезда, так как есть проблема с органом дыхания. Вышла из подъезда и почувствовала едкий запах гари. Заметила, что пахнет практически каждый вечер, но сегодня что-то с чем-то», — написала рязанка.

Она отметила, что после этого ее стал мучить сильный приступ кашля, который ей удалось остановить только с помощью лекарств.

«Мне хочется обратиться к нашей администрации города, к губернатору, соответствующим инстанциям. Это когда-нибудь закончится? Вы что не живете в этом городе? Почему вы не решаете проблему, тем более у вас есть возможность сделать условия для проживания людей лучше», — написала женщина.