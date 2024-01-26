Рязанцы пожаловались на невозможность утром уехать из Песочни
Отмечается, что улица Новоселов едет в одну полосу.
Рязанцы пожаловались на невозможность утром уехать из Песочни. Соответствующую фотографию разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».
"Уважаемая администрация Рязани, помните, что у Вас еще есть и огромный район Дашки", — написал автор поста.
Отмечается, что улица Новоселов едет в одну полосу.
«Вместо 10 минут, до мы едем по 1-1,5ч», — отмечает местный житель.
На размещенном снимке видно, что на остановке «Шереметьево» собралось большое количество людей.