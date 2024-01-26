Россияне смогут получить налоговый вычет за лечение домашних животных

Если у них будет регистрация.

В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут « Известия» , ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту.

В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране.