Россияне смогут получить налоговый вычет за лечение домашних животных
Если у них будет регистрация.
В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.
«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут «
В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране.