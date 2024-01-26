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Путин: Украина знала, что Ил-76 везет солдат ВСУ на обмен
Об этом президент России сказал на встрече со студентами-участниками СВО.

Украинская разведка знала, что сбитый Ил-76 везет военнопленных их страны к месту обмена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

«Смотрите, сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали», — приводит слова Путина ТАСС.