Путин предложил сделать психологическую помощь обязательной для участников военных действий

Глава государства отметил, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

Президент России Владимир Путин предложил сделать обязательной психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны военных конфликтов. Об этом пишет ТАСС .

Глава государства отметил, что «некоторые» солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом. Также как и не знают, что в этом случае им может помочь качественная помощь специалистов.

«Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд защитников отечества, мне кажется, организует. Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят», — сказал Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

Глава государства отметил, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

«Здесь нет ничего зазорного — поработать со специалистом, или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Но многие не обращаются, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного, просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее», — обратил внимание Путин.