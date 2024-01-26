Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Документ должен быть готов к 1 апреля 2024 года.

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции не дольше трех месяцев, сообщается на сайте Кремля. Об этом пишет ТАСС.

«Правительству России обеспечить внесение в законодательство России изменений, в осуществлении установленных выплат членам семей погибших участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в перечне.

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.