Путин назвал СВО попыткой прекратить войну

Которую, по мнению главы российского государства, начала Украина в 2014 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация является попыткой прекратить войну. Об этом пишет РЕН ТВ.

Глава государства считает, что киевский режим начал войну в Донбассе в 2014 году, и действия России сейчас якобы направлены на ее прекращение.

«Это (СВО — ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил», — уточнил Путин на встрече с участниками СВО в Петербурге 26 января.

Также Путин выразил уверенность в том, что Россия добьется поставленных задач и целей в рамках СВО.

Ранее Путин заявил, что в зоне СВО находятся более 600 тысяч российских военных.