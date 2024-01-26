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Полицейские задержали двух рязанцев за масштабную кражу топлива
Рязанцы похитили не менее 25 тонн дизельного топлива, компании-владельцу причинен материальный ущерб на сумму 1 миллион 328 тысяч рублей.

Полицейские задержали двух рязанцев за масштабную кражу топлива. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские узнали, что в Рязанском районе мужчины сделали «врезку» в нефтепродуктопровод и наладили схему кражи и сбыта дизельного топлива. Под землей на расстоянии около километра проложен шланг, ведущий от «большой трубы» до села Кораблино. На земельном участке установлены бытовка и летний домик, оснащенные специальным оборудованием и резервуарами. Также полицейские выяснили, что от строений периодически выезжают грузовые автомобили с емкостями, заполненными дизельным топливом.

Полицейские задержали 46-летнего и 27-летнего жителей Рязани. Младший из сообщников ранее был судим за аналогичное преступление.

У мужчин также забрали два автомобиля «Валдай», оборудованные емкостями для перевозки похищенного топлива, система сглаживания давления, резиновая емкость с топливом, шланги высокого давления и видеокамеры.

Рязанцы похитили не менее 25 тонн дизельного топлива, компании-владельцу причинен материальный ущерб на сумму 1 миллион 328 тысяч рублей. Окончательный размер ущерба предстоит выяснить в ходе следствия.

Возбуждено уголовное дело.