Песков рассказал, что Россия не будет отказываться от требований нейтральности Украины

Ранее сообщения появились в западных изданиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщение о готовности Москвы отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе не соответствует действительности. Слова представителя Кремля привело ТАСС .

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что Россия якобы ищет возможность проведения переговоров в США об урегулировании украинского кризиса. В частности, по утверждениям источника, Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — заявил Песков.