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Научный центр РГУ возглавил бывший рязанский военком
Геннадий Ларин руководил военным комиссариатом Октябрьского и Советского районов Рязани.

Новым главой научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований РГУ имени Есенина стал Геннадий Ларин. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Геннадий Ларин окончил Рязанский военный автомобильный институт, служил в системе военных комиссариатов Москвы и Рязани. Он был военкомом Октябрьского и Советского районов Рязани. Также Ларин учился в аспирантуре РГУ на кафедре истории России. Как отметило издание, он готовит диссертацию.

Ранее центром руководил профессор Петр Акульшин.