Научный центр РГУ возглавил бывший рязанский военком
Геннадий Ларин руководил военным комиссариатом Октябрьского и Советского районов Рязани.
Новым главой научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований РГУ имени Есенина стал Геннадий Ларин. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».
Геннадий Ларин окончил Рязанский военный автомобильный институт, служил в системе военных комиссариатов Москвы и Рязани. Он был военкомом Октябрьского и Советского районов Рязани. Также Ларин учился в аспирантуре РГУ на кафедре истории России. Как отметило издание, он готовит диссертацию.
Ранее центром руководил профессор Петр Акульшин.