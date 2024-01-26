Научный центр РГУ возглавил бывший рязанский военком

Геннадий Ларин руководил военным комиссариатом Октябрьского и Советского районов Рязани.

Новым главой научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований РГУ имени Есенина стал Геннадий Ларин. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Геннадий Ларин окончил Рязанский военный автомобильный институт, служил в системе военных комиссариатов Москвы и Рязани. Он был военкомом Октябрьского и Советского районов Рязани. Также Ларин учился в аспирантуре РГУ на кафедре истории России. Как отметило издание, он готовит диссертацию.

Ранее центром руководил профессор Петр Акульшин.