Население России уменьшилось за год на 240 тысяч человек

До 146 миллионов 206 тысяч человек.

В России за 2023 год уменьшилось количество населения на 204 тысяч до 146 миллионов 206 тысяч человек. Такие данные приводит Росстат.

За год показатель снизился на 243,8 тысяч (-0,17%). Отмечается, в эти данные не входят присоединенные регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

В городах живут примерно 109 млн 605,7 тысяч человек, в селах — 36 млн 597,9 тысяч человек.

Наибольший прирост населения за прошлый год наблюдался в Московской области (+59,2 тысяч), Москве (+50,5 тысяч), Тюменской области (+41,8%).

Наибольшее сокращение населения зафиксировали в Кемеровской области (-20,2 тысяч), Нижегородской области (-20 тысяч), Саратовской (-19 тысяч) и Свердловской области (-16 тыс).