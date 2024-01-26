На Украине заявили, что получили от США гарантии по изъятию российских активов

Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов.

На Украине заявили, что получили от США гарантии по изъятию российских активов. Об этом пишет RT.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов.

«У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины. Например, конфискации российских активов для финансирования восстановления Украины», — заявил Шмыгаль.