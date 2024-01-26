На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии
Воды не будет до 17:00
На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»
В пятницу, 26 января, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе с 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица 10-я Линия, дома №№ 2-50 (четная сторона), №№ 1-27 (нечетная сторона);
- улица 9-я Линия, №№ 2-10 (четная сторона), №№ 1-19 (нечетная сторона), № 3-а, № 14, № 18, № 18 корпус 1, 2 (Педагогический колледж";
- улица Шевченко, дом № 95, № 93 (УФСИН России по Рязанской области);
- улица 12-ая Линия, дом № 1-г (Рязанский технологический колледж);
- улица Островского, дом № 126 (Военный комиссариат по Рязанской области).