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На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии
Воды не будет до 17:00

На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»

В пятницу, 26 января, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе с 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 10-я Линия, дома №№ 2-50 (четная сторона), №№ 1-27 (нечетная сторона);
  • улица 9-я Линия, №№ 2-10 (четная сторона), №№ 1-19 (нечетная сторона), № 3-а, № 14, № 18, № 18 корпус 1, 2 (Педагогический колледж";
  • улица Шевченко, дом № 95, № 93 (УФСИН России по Рязанской области);
  • улица 12-ая Линия, дом № 1-г (Рязанский технологический колледж);
  • улица Островского, дом № 126 (Военный комиссариат по Рязанской области).