На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии

Воды не будет до 17:00

На пяти улицах Рязани отключат холодную воду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»

В пятницу, 26 января, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе с 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: