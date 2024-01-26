МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
Также на него завели уголовное дело о дискредитации ВС России и публичном оправдании терроризма. *объявлен иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов.
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».
Ранее литератор говорил, что относится «с пониманием» к тезису «хороший русский — мертвый русский».
Также на него завели уголовное дело о дискредитации ВС России и публичном оправдании терроризма.
*объявлен иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов