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Москва примет военно-технические и политические меры в ответ на вступление Швеции в НАТО
В целях «купирования гроз обороноспособности России».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО. Об этом пишет «Интерфакс».

Известно, что ответные меры будут носить политический, военно-технических характер. Сделано это будет в целях «купирования гроз обороноспособности России».

«С их конкретным содержанием определимся в зависимости от того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил», — заявила Захарова.

Отметим, что Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Венгрия остается единственным участником альянса, который еще не одобрил членство Швеции.