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Минобороны отчитались о ходе СВО за прошедшую неделю
С 20 по 26 января.

Министерство обороны России рассказало о ходе спецоперации с 20 по 26 января. Информацию оно опубликовало в своем Telegram-канале.

Российская армия нанесла 13 групповых ударов оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, который производил беспилотные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие части к ним, заявили в ведомстве. Кроме этого, военные поражали арсеналы, базы горючего, аэродромную инфраструктуру, пункты временной дислокации иностранных наемников.

Также за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ), три радиолокационные станции к ним, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбили самолет Су-25, уничтожили шесть крылатых ракет «Storm Shadow», четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также 361 беспилотник.

По информации Минобороны РФ, в течение недели российской армии сдались в плен 35 военных ВСУ.

Всего с начала проведения СВО уничтожено:

  • 568 самолетов;
  • 265 вертолетов;
  • 11255 БПЛА;
  • 455 зенитных ракетных комплексов;
  • 14800 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 7871 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 17891 единица специальной военной автомобильной техники.