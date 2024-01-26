Минобороны отчитались о ходе СВО за прошедшую неделю

С 20 по 26 января.

Министерство обороны России рассказало о ходе спецоперации с 20 по 26 января. Информацию оно опубликовало в своем Telegram-канале.

Российская армия нанесла 13 групповых ударов оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, который производил беспилотные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие части к ним, заявили в ведомстве. Кроме этого, военные поражали арсеналы, базы горючего, аэродромную инфраструктуру, пункты временной дислокации иностранных наемников.

Также за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ), три радиолокационные станции к ним, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбили самолет Су-25, уничтожили шесть крылатых ракет «Storm Shadow», четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также 361 беспилотник.

По информации Минобороны РФ, в течение недели российской армии сдались в плен 35 военных ВСУ.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: