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Мегафон прокачал скорость интернета для туристов в Подмосковье

Оператор провел модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь рязанцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, когда мобильный трафик в Подмосковье вырастает на 10-15%.

Для улучшения качества связи инженеры провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий — их заменили на новые, более емкие, с пропускной способностью до 3 Гбит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Шатура, Орехово-Зуево и Егорьевск, а также Истра, расположенная на федеральной автомагистрали М-9.

По данным МегаФона с начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10-15%. Так, в Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев-Посад — один из городов туристического маршрута «Золотого кольца» России.

«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, поселков, деревень, парков и зон отдыха. Мы целенаправленно обновили телеком-оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть. Теперь абоненты МегаФона, кто „мигрирует“ в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», — уточняет директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.