Кулеба: Украина не согласится на переговоры с Москвой
Кулеба заявил, что Киев продолжит воевать, даже если произойдет дефицит ресурсов в результате сокращения помощи со стороны Запада.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Foreign Affairs.
Кулеба заявил, что Киев продолжит воевать, даже если произойдет дефицит ресурсов в результате сокращения помощи со стороны Запада.
Он также отметил, что неудачи ВСУ не должны стать поводом для сокращения помощи с Запада.
Ранее о переговорах с Украиной высказался Дмитрий Песков.