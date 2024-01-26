Кулеба: Украина не согласится на переговоры с Москвой

Кулеба заявил, что Киев продолжит воевать, даже если произойдет дефицит ресурсов в результате сокращения помощи со стороны Запада.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Foreign Affairs.

Кулеба заявил, что Киев продолжит воевать, даже если произойдет дефицит ресурсов в результате сокращения помощи со стороны Запада.

Он также отметил, что неудачи ВСУ не должны стать поводом для сокращения помощи с Запада.

Ранее о переговорах с Украиной высказался Дмитрий Песков.