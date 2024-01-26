Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Женитьба».

На сцене филармонии выступит королева российского шансона Ирина Круг с новой программой «Подари любовь». В МКЦ выступит московская группа САДко, а в кафе-клубе «Старый Парк» состоится акустический концерт с Константином Кулясовым лидером группы «АнимациЯ».

VI лыжный марафон «ЭКОПАРК-АЛМАЗ-SKI-2024» на призы Сергея Колесникова пройдет на БК «Алмаз». В клубе Deep пройдет турнир по кулачному бою TOP DOG: PROSPECT 16.

С 27 января по 11 февраля в КДЦ «Октябрь» пройдет кинофестиваль «Окраина. Рязанская ретроспектива».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».