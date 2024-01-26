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Губернатор Нижегородской области предложил ввести квоты на выбросы внутри России
Это, по его мнению, будет стимулировать предприятия в регионах снижать их объем, или хотя бы сохранять на прежнем уровне.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил ввести квоты на выбросы внутри России. Это, по его мнению, будет стимулировать предприятия в регионах снижать их объем, или хотя бы сохранять на прежнем уровне. Об этом сообщило ТАСС.

«По поводу оборота квот по выбросам: если мы не подписывались пока ни под какими международными обязательствами к 2050 году, для себя хотя бы установим не снижение, а сохранение уровня выбросов в каждом регионе. Например, если „Северсталь“ опередит свои задачи, которые у нее поставлены по 20% снижению [выбросов] и сделает 25%, тогда эти пять [процентов] он сможет продать тому, кто захочет превысить выбросы», — сказал Никитин на Международной выставке-форуме «Россия».

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ответила, что это предложение будет взято в проработку.

«Фактически предлагается сейчас механизм торговли квотами, как это сделано в парниковых газах. Но мы же говорим о снижении выбросов опасных загрязняющих веществ в регионах, где активно развивалась промышленность всегда исторически. Надо подумать», — пояснила она.