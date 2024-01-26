ГК «Зеленый сад» начала подготовку строительства в Борках

Компания строит жилой комплекс бизнес-класса «Окская стрелка».

В рязанском микрорайоне Борки началась рекультивация участка: за период с 20 января оттуда изъяли более 350 кубометров грунта.

Компания строит жилой комплекс бизнес-класса «Окская стрелка».

«Он станет новой реальностью для тех, кто предпочитает жить в окружении природных пейзажей, не расставаясь с городским комфортом. Владельцы будущих квартир получат не просто квадратные метры, а особый уровень жизни: развитую инфраструктуру, инновационное инженерное оборудование, системы безопасности, комплексное оснащение придомовой территории, дизайнерские холлы, большой выбор планировочных решений — от уютных студий до просторных квартир свыше 100 квадратных метров», — рассказали в компании.

Проект также предусматривает благоустройство набережной Оки.

Вместе с проектом поселок Борки, занимающий половину территории Советского района, получит новую дорожную инфраструктуру общей протяженностью 4,5 км, которая уже спроектирована.

О старте продаж объекта объявят позже.