ФСБ задержала двоих россиян за сотрудничество с украинской разведкой

Сейчас они находятся в СИЗО.

ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество с украинской разведкой. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемые сами связались с СБУ и согласились за деньги собирать и передавать информацию о российских войсках, участвующих в СВО.

Выполняя задания иностранной разведки, фигуранты дела наблюдали за местоположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа и передавали эти данные представителю спецслужбы Украины.

Сейчас оба находятся в СИЗО.