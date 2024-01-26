Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО при первом расширении

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму, рассекреченную Архивом национальной безопасности США.

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО при первом расширении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму, рассекреченную Архивом национальной безопасности США.

Согласно данным в ней, в 1994 году экс-президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — заявил Ельцин.

Фото: медиабанк РИА Новости.