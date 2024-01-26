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Бывший курсант Рязанского десантного училища погиб после ранений, полученных на спецоперации
Владимир Жалсанов умер 22 января.

В Бурятии простились с бывшим курсантом Рязанского десантного училища Владимиром Жалсановым. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Еравнинского района.

Жалсанов родился в 1991 году в селе Гунда. После прохождения срочной службы он поступил в Рязанское училище, однако в 2012 году он перевелся на службу по контракту в 14-ю бригаду ГРУ Хабаровска. «Служил в „горячих точках“, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2013 году Владимиру Булатовичу был присвоен статус ветерана боевых действий. В 2015 году, после окончания срока контракта, вернулся домой. Продолжительное время работал вахтовым методом», — отмечают в ведомстве.

24 августа 2022 года Жалсанов отправился в зону спецоперации в составе именного подразделения батальона «Байкал». В ноябре 2023 года он получил осколочные ранения. После лечения находился на реабилитации в Улан-Удэ. 22 января 2024 года он умер.