Билеты на электричку «Рязань-2 — Ряжск» стали доступны для покупки в приложении ЦППК

Всего в Рязанской области находится 131 остановочный пункт. Цифровая функция уже доступна для пассажиров 58 станций.

Билеты на электричку «Рязань-2 — Ряжск» стали доступны для покупки в приложении ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении „Расписание и билеты ЦППК“ теперь доступна на участке „Рязань-2 — Ряжск-1“», — отмечается в релизе.

Всего в Рязанской области находится 131 остановочный пункт. Цифровая функция уже доступна для пассажиров 58 станций.

Совокупно этими маршрутами пользуется 1,15 млн пассажиров в год, или почти половина всего пассажиропотока региона.