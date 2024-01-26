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Армия России получит более 36 тысяч единиц военной техники
Это в разы больше, чем в предыдущие два года.

Стало известно, сколько единиц техники получат вооруженные силы России в 2024 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

В этом году военные получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи. По словам Криворучко, это в разы больше, чем в 2022 и 2023 годах.

Замминистра обороны отметил, что в стране успешно функционирует система межведомственного взаимодействия. Она позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий ГОЗ, а также быстро реагировать на вопросы, «возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации».

«В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала», — добавил Криворучко.