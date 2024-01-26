35-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля из села в Ряжском районе

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» раскрыли угон автомобиля.

Правоохранители раскрыли угон автомобиля с улицы села Поплевино Ряжского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В полицию обратился 34-летний житель соседнего региона, который пару недель назад приехал в Ряжский район на очередную вахту на строительном объекте. Утром он заметил пропажу автомобиля ВАЗ-2114, который был припаркован у дома.

«Сотрудники полиции начали опрос местных жителей и узнали, что ночью мужчины подобрали незнакомца на обочине дороги в десяти километрах от села. Оказалось, что водитель попал в ДТП — его автомобиль ВАЗ-2114 выбросило в кювет. Машина перевернулась. Водитель выбрался из салона и, как выяснилось, не пострадал — ни царапины. Мимо проезжали жители села Поплевино и предложили попавшему в ДТП человеку помощь. Тот попросил отвезти его в село, что и было сделано», — сообщили в ведомстве.

Полицейские осмотрели перевернутый в кювете автомобиль и убедились, что это пропавшая машина. Далее они описали приметы предполагаемого угонщика и заявитель узнал по ним своего 35-летнего брата — жителя соседнего региона. Его разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина проснулся ночью еще в нетрезвом состоянии и решил прокатиться на машине брата. Он взял ключи от автомобиля и уехал. За границей села он не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу, но водитель не пострадал. Затем неравнодушные попутчики отвезли его обратно в село Поплевино. Там он обратно лег спать и утром умолчал о своих приключениях.

В результате в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.