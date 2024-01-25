Жителя Рязанской области осудили за оскорбление и насилие над инспекторами ДПС

Суд установил, что пьяный 38-летний мужчина ехал на машине в качестве пассажира. За рулем была его супруга. Автомобиль остановили сотрудники ДПС. В этот момент мужчина начал вести себя агрессивно и вызывающе, несколько раз ударил полицейских по рукам и ногам, а также оскорблял их. Мужчину оштрафовали на 55 тысяч рублей.