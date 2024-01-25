«ВидСбоку»: главврач рязанской межрайонной больницы был лишен прав за пьяную езду

«ВидСбоку» выяснил, что полный тезка Игоря Жукова с той же датой рождения был лишен прав за пьяную езду. Из документа следует, что он был остановлен сотрудниками ГИБДД вечером 20 марта 2021 года на 146 километре дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Жуков управлял автомобилем Mazda СХ-5. Отмечается, что машиной такой же марки он владеет до сих пор.

Главврач рязанской межрайонной больницы Игорь Жуков был лишен прав за пьяную езду. Об этом сообщает «ВидСбоку».

По данным издания, Жуков работал в районной больнице города Пугачев в Саратовской области. В 2016 году Игорь Жуков участвовал в выборах в совет депутатов Пугачева от «Единой России», получил мандат и до сих пор числится депутатом на партийном сайте. В июле 2023 года он переехал в Рязань и был назначен главврачом межрайонной больницы.

«ВидСбоку» выяснил, что полный тезка Игоря Жукова с той же датой рождения был лишен прав за пьяную езду. Из документа следует, что он был остановлен сотрудниками ГИБДД вечером 20 марта 2021 года на 146 километре дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Жуков управлял автомобилем Mazda СХ-5. Отмечается, что машиной такой же марки он владеет до сих пор.

По данным издания, Жуков пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но потом остановился, вышел из машины и закурил. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Дальнейшее освидетельствование в медицинском учреждении показало «наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе». Первый раз прибор показал концентрацию абсолютного этилового спирта 0,37 мг на литр, второй — 0,32 мг на литр.

Решением суда, Игорь Жуков был признан виновным. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Отмечается, что судя по датам документов, во время переезда в Рязань права он уже вернул.