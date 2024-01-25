«ВидСбоку»: главврач рязанской межрайонной больницы был лишен прав за пьяную езду

Главврач рязанской межрайонной больницы Игорь Жуков был лишен прав за пьяную езду. Об этом
По данным издания, Жуков работал в районной больнице города Пугачев в Саратовской области. В 2016 году Игорь Жуков участвовал в выборах в совет депутатов Пугачева от «Единой России», получил мандат и до сих пор числится депутатом на партийном сайте. В июле 2023 года он переехал в Рязань и был назначен главврачом межрайонной больницы.
«ВидСбоку» выяснил, что полный тезка Игоря Жукова с той же датой рождения был лишен прав за пьяную езду. Из документа следует, что он был остановлен сотрудниками ГИБДД вечером 20 марта 2021 года на 146 километре дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Жуков управлял автомобилем Mazda СХ-5. Отмечается, что машиной такой же марки он владеет до сих пор.
По данным издания, Жуков пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но потом остановился, вышел из машины и закурил. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Дальнейшее освидетельствование в медицинском учреждении показало «наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе». Первый раз прибор показал концентрацию абсолютного этилового спирта 0,37 мг на литр, второй — 0,32 мг на литр.
Решением суда, Игорь Жуков был признан виновным. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Отмечается, что судя по датам документов, во время переезда в Рязань права он уже вернул.