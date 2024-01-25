Великобритания призвала Сербию присоединиться к антироссийским санкциям

Посланник Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич обратился к Сербии с призывом присоединиться к санкционной политике в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

«Великобритания призывает Сербию ввести санкции против России, поскольку она является последней страной на Западных Балканах, которая этого не сделала, а также [призывает] расследовать возможные нарушения на выборах, состоявшихся в декабре, чтобы сохранить целостность избирательного процесса», — сказал Пич.

Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александар Вулин в ответ заявил, что Белград «не позволит» иностранцам назначать свое правительство и не будет вводить санкции против России.