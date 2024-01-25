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В Забайкальском крае мужчина порезал мать с ребенком, а затем ворвался в школу

В Забайкальском крае мужчина порезал мать с ребенком, а затем ворвался в школу. Массовую трагедию успели предотвратить полицейские. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, на участок дома по улице Амурская в поселке Амазар ворвался неизвестный мужчина. Он набросился на десятилетнего мальчика, которого начал душить и несколько раз ранил его в ногу ножом. 32-летняя мать стала защищать сына и получила три удара в грудь.

После этого нападавший побежал в местную школу, где его задержали полицейские.

Завели дело за покушение на убийство. Мужчине грозит 10 лет колонии.