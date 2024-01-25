В Великобритании заявили о мобилизации населения при эскалации конфликта на Украине

Необходимо изменить мышление британской общественности, чтобы она была готова защитить страну.

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО необходимо убедить британцев вступать в армию. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на издание «The Times».

По словам Сандерса, необходимо изменить мышление британской общественности, чтобы она была готова защитить страну.