В Свердловской области при лобовом столкновении легковушек погибли два человека

В Свердловской области произошла смертельная авария. При лобовом столкновении легковушек скончались два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось на 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

По предварительной информации, водитель на Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW.

«В результате аварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД.