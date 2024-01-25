В Рязанской области в ДТП с «ГАЗелью» пострадали шесть человек
Авария произошла на трассе М-5 в среду, 24 января.
В ДТП с «ГАЗелью» в Шацком районе пострадали шестеро. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в среду, 24 января, примерно в 14:00, на 369 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации, 29-летний житель Казахстана на «ГАЗели» столкнулся с Chevrolet Captiva, которым управлял 27-летний житель Таджикистана.
В результате пострадали оба водителя, а также пассажиры Chevrolet в возрасте 47, 42, 18 лет и 51 года. Им оказали медицинскую помощь.
По факту аварии началась проверка.