В Рязанской области в ДТП с «ГАЗелью» пострадали шесть человек

Авария произошла на трассе М-5 в среду, 24 января.

В ДТП с «ГАЗелью» в Шацком районе пострадали шестеро. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 24 января, примерно в 14:00, на 369 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 29-летний житель Казахстана на «ГАЗели» столкнулся с Chevrolet Captiva, которым управлял 27-летний житель Таджикистана.

В результате пострадали оба водителя, а также пассажиры Chevrolet в возрасте 47, 42, 18 лет и 51 года. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии началась проверка.