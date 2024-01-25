В Рязанской области в ДТП с двумя легковушками пострадали двое

Под Новомичуринском между собой столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110.

В Пронском районе в ДТП с двумя легковушками пострадали двое. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в четверг, 24 января, около 19:00, на первом километре дороги с поворота на Новомичуринск с трассы «Рязань-Скопин».

По предварительной информации, ВАЗ-2112, которым управляла девушка, выехала на «встречку» и столкнулась с ВАЗ-2110, за рулем которого был 39-летний мужчина.

По информации родственника водителя «десятки», оба автомобилиста живы, их увезли в Новомичуринскую МРБ. Там им оказали медицинскую помощь.