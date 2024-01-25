В Рязанской области посельчанин угрожал ножом приятелю

Возбуждено уголовное дело.

В Шиловском районе мужчина угрожал приятелю ножом. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 43-летний шиловец. Он рассказал, что на заброшенном рыболовном хозяйстве ему угрожают убийством. На место выехала группа правоохранителей. Они установили, что к преступлению причастен 43-летний житель Шиловского района. Его нашли и задержали. Мужчина препроводили в отдел полиции.

Выяснилось, что ранее его уже судили за угрозу убийством, нарушение неприкосновенности жилища, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, трое приятелей договорились выпить. Они решили устроиться в одном из зданий заброшенного предприятия. При распитии алкоголя один из пришедших начал припоминать собутыльнику давние огрехи. Ссора перешагнула словесную стадию. Рецидивист вытащил нож и пригрозил зарезать приятеля, если тот не извинится.

После этого 43-летний мужчина поспешил скрыться и обратился в полицию.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).