В Рязанской области полиция проведет рейды «Детское автокресло»

«Цель этих мероприятий: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам», — указано в сообщении ведомства.

Рязанская Госавтоинспекция проведет рейды по соблюдению водителями правил перевозки детей. Об этом сообщило региональное УМВД.

«Цель этих мероприятий: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам», — указано в сообщении ведомства.

За нарушения правил перевозки детей автомобилистам грозит административный штраф в размере трех тысяч рублей.